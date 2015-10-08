أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس سورى وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بيانات عملاء البنوك بالمقطم

Google+ Print
حبس سورى وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بيانات عملاء البنوك بالمقطم حبس سورى وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بيانات عملاء البنوك بالمقطم
أمر علاء عوض وكيل أول نيابة المقطم، بحبس تشكيل عصابى مكون من (رجل وزوجته) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهما بإتمام عدد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على أحد مواقع شركات التسوق الإلكترونى على الإنترنت.

كانت تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك، عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، واعترض أصحاب تلك البطاقات على هذه العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، ما ألحق بالبنك أضرارا مادية.

ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط كلًا من "عبد العزيز م.ح"، يحمل الجنسية السورية، مقيم بالقاهرة، دخل البلاد عام 2012، ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و"رضا.ع. ش"، زوجة الأول، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365