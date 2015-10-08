حبس سورى وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة بيانات عملاء البنوك بالمقطم

أمر علاء عوض وكيل أول نيابة المقطم، بحبس تشكيل عصابى مكون من (رجل وزوجته) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على العديد من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك، وقيامهما بإتمام عدد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة على أحد مواقع شركات التسوق الإلكترونى على الإنترنت.

كانت تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئولى أحد البنوك، عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من علميات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة باستخدام بيانات بطاقة ائتمانية خاصة بعملاء البنك، وذلك لدى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، واعترض أصحاب تلك البطاقات على هذه العمليات لعدم قيامهم بتنفيذها، ما ألحق بالبنك أضرارا مادية.

ومن خلال جمع المعلومات، أكدت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أن وراء ذلك النشاط كلًا من "عبد العزيز م.ح"، يحمل الجنسية السورية، مقيم بالقاهرة، دخل البلاد عام 2012، ومقيم بها حتى الآن بطريقة غير شرعية، و"رضا.ع. ش"، زوجة الأول، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.