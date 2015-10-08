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ضبط راكب فلسطينى بالمطار حاول تهريب 14 حقيبة أدوات تجميل بمليون جنيه

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ضبط راكب فلسطينى بالمطار حاول تهريب 14 حقيبة أدوات تجميل بمليون جنيه ضبط راكب فلسطينى بالمطار حاول تهريب 14 حقيبة أدوات تجميل بمليون جنيه
تمكنت إدارة جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم، الخميس، من ضبط راكب فلسطينى حاول تهريب 14 حقيبة بها 5693 علبة من أدوات التجميل قيمتها أكثر من مليون جنيه وزع 10 منها على ركاب قادمين ضمن فوج حجاج فلسطينى قادم من فى طريقه إلى قطاع غزة، وتم احتجاز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب.

وأضاف مصدر مسئول بجمارك المطار، أنه تم إنهاء إجراءات جمارك فوج حجاج فلسطينى قادم على رحلة " للطيران" من المدينة المنورة فى طريقه إلى قطاع غزة، اشتبه رجال الجمارك فى أحد الركاب ويدعى "م.ع"، موظف بحكومة غزة، حيث كان يحمل أربع حقائب، وبفحص حقائب الراكب تبين أنها ممتلئة بأدوات التجميل.

وتم تشديد إجراءات التفتيش على باقى الركاب، فأقر 10 ركاب بوجود حقيبة بصحبة كل راكب لصالح المهرب فتم تجميعها وتبين وجود 14 حقيبة ممتلئة بأدوات التجميل وبعض الملابس المستوردة قيمتها تزيد مليون جنيه.

وتم احتجاز المضبوطات وتحرير محضر تهريب جمركى للراكب الذى طلب التصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عليه مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

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مصر 365

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