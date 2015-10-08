سقوط عاطل و"حلاق" بحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر و200 جرام هيروين بالبساتين

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة البساتين، القبض على عاطل وحلاق لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 6 آلاف قرص مخدر و مبلغ مالى من متحصلات المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة.

كانت تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين أثناء مرورها بمنطقة المعراج دائرة القسم من "حسن.ع . م" 24 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم البساتين، و"محمد.ا.م" 34 سنة حلاق ومقيم بدائرة القسم وبحوزتهما 200 جرام مخدر الهيروين، 6000 قرص مخدر، مبلغ مالى بقيمة 7000 جنيه بقصد الاتجار ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.