السيطرة على حريق بمخبز آلى أمام إحدى المدارس فى القوصية بأسيوط

اندلع منذ قليل، حريق هائل بفرن آلى أمام إحدى المدارس الابتدائية بمركز القوصية بأسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمركز القوصية يفيد نشوب حريق بفرن آلى أمام مدرسة فوزى أبوسيف بمركز القوصية وانفجار أسطوانة الغاز.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف، وتمكنت من إخماد الحريق دون وقوع أى خسائر فى الأرواح .

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق، ورصد الخسائر المادية .