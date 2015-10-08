الداخلية تضبط 67 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات و66 ألف مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية، بإشراف اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 66323 مخالفة مرورية متنوعة، و3180 دراجة بخارية مخالفة، 627 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 1081 سيارة ودراجة بخارية مخالفة، وضبط (67) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 473 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين.