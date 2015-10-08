أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 67 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات و66 ألف مخالفة مرورية

Google+ Print
الداخلية تضبط 67 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات و66 ألف مخالفة مرورية الداخلية تضبط 67 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات و66 ألف مخالفة مرورية
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية، بإشراف اللواء مجدى عز الدين مدير الإدارة العامة للمرور، من ضبط 66323 مخالفة مرورية متنوعة، و3180 دراجة بخارية مخالفة، 627 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 1081 سيارة ودراجة بخارية مخالفة، وضبط (67) حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، ورفع 473 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالشوارع والميادين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365