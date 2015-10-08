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"جنايات قنا" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى أحداث "الدابودية والهلايل"

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"جنايات قنا" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى أحداث "الدابودية والهلايل" "جنايات قنا" تستمع اليوم لمرافعة دفاع متهمى أحداث "الدابودية والهلايل"
تستمع اليوم الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات قنا، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط لمرافعة الدفاع فى القضية رقم 2793 لسنة 2014 جنايات قسم ثان أسوان، والمتهم فيها 163 شخصًا فى أحداث الدابودية والهلايل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محروس محمد على وعضوية المستشارين أيمن عفيفى سالم وإبراهيم سعيد الفقى، وأمانة سر رمضان عرابى و فراج أمين وأحمد عمر وجبريل محمد.

كان دفاع المتهمين طلب من هيئة المحكمة التأجيل لدور شهر نوفمبر القادم للاستعداد للمرافعة والدفاع، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم، وقالت إن القضية مؤجلة لدور أكتوبر الجارى لسماع مرافعتهم، وأكدت هيئة المحكمة حرصها على مصلحة المتهمين.

حضر اليوم 88 متهما من بينهم 50 من عائلة الهلايل و38 من عائلة الدابودية من إجمالى 163 متهمًا من العائلتين يواجه المتهمون اتهامات قتل 28 من أفراد العائلتين والشروع فى قتل آخرين.

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مصر 365