القبض على موظف متهم بسرقة حقيبة سيدة فى مصر الجديدة

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة، القبض على موظف سرق حقيبة من إحدى السيدات وبداخلها متعلقات شخصية ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة.

كان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغا من "نبيلة.ا.ر" 28 سنة محاسبة بمستشفى القاهرة التخصصى ومقيمة دائرة القسم، أكدت أنها أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" فوجئت بفقد حقيبة يدها وبداخلها مبلغ 450 جنيها، و2 فيزا كارت، وإيصالات سحب خاصة بالبنك العربى الإفريقى، وعقب ذلك ورد إليها رسالة من البنك على هاتفها المحمول، تفيد بأنه يتم سحب مبالغ مالية من حسابها.

انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم لفرع البنك الكائن بشارع الميرغنى دائرة القسم، وتمكنت من ضبط "محمد.ع.أ" 43 سنة موظف ومقيم دائرة قسم المطرية، وبحوزته حقيبة المجنى عليها عقب قيامه بسحب مبلغ 1500 جنيه من حساب المجنى عليها.

وبمناقشته اعترف بقيامه بالاستيلاء على الحقيبة حال استقلاله السيارة الأجرة رفقة المجنى عليها، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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