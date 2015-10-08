ضبط عاطل وربة منزل بالإسكندرية يستوليان على عقارات الأجانب بأوراق مزورة

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على العقارات الشاغرة والمملوكة لأجانب وتوفى أصحابها، بموجب مستندات مزورة.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية معلومات مفادها قيام كل من "عبدالله م ع م" 41 سنة حاصل على دبلوم صنايع، و"شيماء ع ا ال" 40 سنة ربة منزل، و"أحمد ع م ع" 48 سنة عاطل "هارب"، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب ذات الموقع المتميز والقيمة المادية العالية، والتى توفى ملاكها دون وارث وتعد تركة شاغرة تؤول ملكيتها للدولة، وذلك باستخدام مستندات مصطنعة تفيد على خلاف الحقيقة قيامهم بشراء العقار من الورثة.

وبإجراء التحريات أكدت صحة المعلومات وقيام المتحرى عنهم باصطناع توكيل منسوب لدولة التشيك يتضمن قيام "ميران ت م" وزوجته "ديكراتوهى د" تشيكيان الجنسية مالكى العقار رقم 5 شارع الأدرياتيك دائرة قسم شرطة باب شرقى الذى يبلغ مساحته 203 أمتار تقريباً ببيع العقار للمتحرى عنه الثالث على خلاف الحقيقة، ثم قاموا بمهر التوكيل ببصمة أختام مقلدة منسوب صدورها لقنصلية جمهورية مصر العربية بدولة التيشيك وأختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية بالإسكندرية، وتمكنوا من توثيق ذلك التوكيل بمكتب شهر عقارى سيدى جابر، كما قاموا باصطناع عقود بيع للعقار فيما بينهم واستخدموا تلك العقود بتقديمها لمحكمة الإسكندرية والحصول علي أحكام قضائية بصحة التوقيع لإصباغ المشروعية على تلك المستندات.

تم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانية أقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث الهارب، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وجار العرض على النيابة.

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