أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع عامل سقط على رأسه كمية من الحديد أثناء إنزالها بكلارك فى المنوفية

Google+ Print
مصرع عامل سقط على رأسه كمية من الحديد أثناء إنزالها بكلارك فى المنوفية مصرع عامل سقط على رأسه كمية من الحديد أثناء إنزالها بكلارك فى المنوفية
لقى عامل بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوط كمية من الحديد عليه أثناء قيامه بإنزالها مستخدما كلارك، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد مصرع السيد محمد عوض 46 عامل ومقيم بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوط عليه كمية من الحديد أثناء قيامه بإنزالها مستخدما كلارك تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365