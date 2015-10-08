مصرع عامل سقط على رأسه كمية من الحديد أثناء إنزالها بكلارك فى المنوفية

لقى عامل بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر سقوط كمية من الحديد عليه أثناء قيامه بإنزالها مستخدما كلارك، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد مصرع السيد محمد عوض 46 عامل ومقيم بقرية منشأة دملو التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوط عليه كمية من الحديد أثناء قيامه بإنزالها مستخدما كلارك تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وتهشم بالجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

>