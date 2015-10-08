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العليا للانتخابات: إحالة3مرشحين بالإسكندرية للنيابة العامة لمخالفة ضوابط الدعاية

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العليا للانتخابات: إحالة3مرشحين بالإسكندرية للنيابة العامة لمخالفة ضوابط الدعاية العليا للانتخابات: إحالة3مرشحين بالإسكندرية للنيابة العامة لمخالفة ضوابط الدعاية

المستشار عمر مروان

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار عمر مروان، أن اللجنة أحالت 3 مرشحين على نظام الفردى بالإسكندرية إلى النيابة العامة لمخالفتهم ضوابط الدعاية الانتخابية، في الوقت الذي حفظت فيه 12 بلاغ أخرين.

وأضاف خلال لقائه مع الصحفيين بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، إن المخالفة تمثلت فى تعليق لافتات قبل موعد بدء الدعاية الانتخابية، وأن المرشحين مستمرين فى العملية الانتخابية لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا أن البلاغات المحفوظة لم تثبت اللجنة مخالفة أصحابها.

وأكد  ”مروان” أن التصويت سيبدأ في يوم الانتخاب فى تمام الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وهناك ساعة راحة من الثانية والنصف ظهرا ولمدة ساعة.

 

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