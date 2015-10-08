ضبط مهندس بالوحدة المحلية يتقاضى رشوة من المواطنين في سوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بسوهاج، من ضبط مهندس بالوحدة المحلية بسوهاج، لتقاضيه رشوة من المواطنين نظير قيامه بالإخلال بأعمال وظيفته العمومية.

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية بورود معلومات أكدتها التحريات السريه مفادها قيام المدعو (ع.ي.س 39 سنة) مهندس بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه سابقا، وحاليا مهندس بحى غرب سوهاج ومقيم العمايدة مركز المنشاه، بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من المواطنين المترددين على الادارة محل عمله نظير قيامه بالاخلال باعمال وظيفته العمومية.

أكدت التحريات قيام المذكور بتقاضي مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من عدد 9385 مخالف بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه محل عمله نظير التغاضى عن تحرير محاضر مخالفات تفيد عدم تنفيذهم لقرارات ازاله لاعمال مبانى أقاموها ” بدون ترخيص ” على نحو مخالف للقانون بدائرة مركز المنشاه خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2014 مما ترتب عليه ضياع اموال طائله على الخزانه العامة للدولة.

أضافت التحريات تقاضى المذكور مبالغ ماليه من بعض المواطنين اصحاب المحلات التجارية بمدينة المنشاه نظير عدم تحرير مخالفات لهم بشان قيامهم بانشاء اعلانات وتندات وبروزات غير مرخصة واشغالهم للطريق العام بدائرة محل عمله وقيام المذكور بتقاضى مبالغ ماليه من المواطن /ا.ع المقيم بندر المنشاه لاصدار ترخيص المبانى على نحو مخالف للقانون بدون علم رؤساؤه وبدون اعتماد الترخيص المذكور وقيامه بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من المواطنين/ م.ا – ش.م المقيمان ببندر المنشاه 00 شارع غرب السكة الحديد للامتناع عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدهما لبنائهما عقار بدون ترخيص مكون من خمس طوابق بالعنوان المذكور وقيامه عقب ذلك باستخراج الترخيص لهما بصورة وهميه على غير الحقيقة عن طريق التزوير بالمستندات الرسميه حال كون اعمال البناء الصادر الترخيص بشانها قائمه بالفعل وذلك مقابل مبلغ مالى تقاضاه منهما وكذا قيام المذكور بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من المواطن (م.ص) المقيم ش سعد زغلول بندر المنشاه نظير استخراج رخصة الهدم ورخصة البناء بمنزل خاص بالمواطن المذكور

بالعنوان المشار إليه على نحو مخالف للقانون بدون مستندات ملكيه وعدم استيفاء الرخصتين بأعتمادهما بتوقيعات رؤساؤه وعدم مهرها بخاتم شعار الجمهوريه لتفادى عرضها… وكذا قيامه بتقاضى مبالغ ماليه على سبيل الرشوه من المقاول ( م.ي )*القائم على تنفيذ عملية تطهير خزانات صرف العمارات السكنيه بشارع عبدالمنعم رياض بندر المنشاه لصالح مجلس مدينة المنشاه وذلك نظير عدم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضده لعدم تنفيذه لالتزاماته التعاقديه بالتعاقد الخاص بالعمليه المشار اليها واستلام موقع العمليه بعد المدة المقرره بخمسة اشهر والتغاضى عن ارتكاب المقاول لبعض المخالفات الفنيه بالعمليه المذكورة.

أمكن الحصول على كافة الاوراق والمستندات المؤكده للتحريات من الجهات الرسمية.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم المذكور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4870 ادارى مركز المنشاه لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة