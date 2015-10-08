مقتل 15 شخصًا في غارة جوية على حفل زفاف باليمن

قتل 15 شخصا في قصف على حفل زفاف في منطقة خاضعة لسيطرة معارضي الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، مساء الأربعاء، في منطقة سنبان، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق العاصمة صنعاء.

> وقال شهود إن مقاتلات تابعة للتحالف العسكري بقيادة السعودية نفذت الغارات الجوية التي أصابت حفل زفاف أقامه قائد قبلي معروف بدعمه للحوثيين.

> ولم يصدر بعد تعليق من جانب التحالف العسكري.

> وينفذ التحالف العسكري بقيادة السعودية غارات جوية داخل اليمن منذ شهر مارس الماضي.

> وسيطر الحوثيون وحلفاؤهم من أنصار الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، على أجزاء واسعة من اليمن.

> وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 4900 شخص بمن فيهم أكثر من 2200 مدني قتلوا خلال القتال في اليمن منذ 26 مارس الماضي.