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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية
ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية على مستوى المراكز والأقسام.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية بقيام ضباط الإدارة خلال حملة أمنية بالقبض على كل من (إ.ا.إ) 33 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" و(هـ. ع .م) 31 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " سنجة " و(إ. ع .ع ) 26 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " سنجة " و (ك. م .ج ) 21 سنة عاطل وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن " سنجة " و ( ع.ع.ك) 32 سنة عاطل بحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سكين" و (أ . م .أ )42 سنة عاطل بحوزته سلاح أبيض "خنجر".

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365