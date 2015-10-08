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كهربائى يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالقليوبية

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كهربائى يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالقليوبية كهربائى يقتل زوجته لشكه فى سلوكها بالقليوبية
شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية جريمة قتل بشعة، أسفرت عن مقتل زوجة على يد زوجها لشكه فى سلوكها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم وليد عامر نائب مأمور قسم الخصوص بالواقعة.

وأوضح بيان المديرية اليوم الخميس، أن قسم الخصوص تلقى بلاغا من المدعو "علاء م.خ" 26 سنة كهربائى، أنه حال سير شقيقته المدعوة "د.م.خ" 30سنة ربة منزل قام زوجها "أحمد.ف.ع" 36 سنة سائق توك توك، بطعنها بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها بجرح طعنى بالظهر وآخر بالصدر، وتم نقلها لمستشفى اليوم الواحد بالمرج . حيث توفيت عقب وصولها المستشفى متأثرة بإصابتها وعلل ذلك لوجود خلافات زوجية بينهما لشكه فى سلوكها قامت على إثرها بترك منزل الزوجية.

تمكن النقيب أحمد فاروق رئيس مباحث القسم وضباط المباحث، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5063 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365