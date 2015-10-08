النيابة تأمر بحبس قبرصى شاذ جنسيا ضبط يرتدى ملابس نسائية مثيرة بالزمالك

أمرت النيابة العامة بحبس شاب شاذ جنسيا، يرتدى ملابس نسائية "شيميل" قبرصى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى.

كان تلقى اللواء محمد زكاء مدير إدارة النشاط الداخلى بالإدارة معلومات تفيد بقيام شاذ جنسيا من قبرص بالتردد على بعض الدول العربية، ويقوم باستقطاب راغبى ممارسة الفجور عن طريق إنشائه صفحة إلكترونية للتواصل معه، وأن الشاب القبرصى متواجد فى البلاد حاليا.

وعلى الفور أمر اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة بتشكيل فريق بحث وتحريات ومعلومات، وأكدت تحريات العقيد إبراهيم الطويل صحة المعلومات، والتى أضافت أن الشاب يتقاضى 2000 جنيه فى الساعة لممارسة الشذوذ معه.

وعقب إنهاء الإجراءات اللازمة تمكن العقيد أحمد طاهر والعقيد عصام أبو عرب والمقدمون محمد حلمى وعمر مطر ووليد طراف وإيهاب توفيق، من ضبط المتهم بمنطقة الزمالك أثناء ارتدائه ملابس نسائية مثيرة.

وبتفتيش منزله عثرت القوى على كميات كبيرة من الملابس النسائية المثيرة ومبالغ مالية مختلفة وهواتف محمولة عليها محادثات عديدة مع آخرين لارتكاب جرائمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه قادم من الأردن ووصل القاهرة منذ فترة قصيرة وتردد على مصر 3 مرات لمدة شهر فى كل مرة لارتكاب جريمة، وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة .

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