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ضبط مستأجر عقار بالعبور لإقامته شبكة للإنترنت غير قانونية

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ضبط مستأجر عقار بالعبور لإقامته شبكة للإنترنت غير قانونية ضبط مستأجر عقار بالعبور لإقامته شبكة للإنترنت غير قانونية
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مستأجر عقار بالعبور، لإقامته للإنترنت غير قانونية واستغلاله الاتصالات وخدمات الإنترنت.

ذكر بيان أمن القليوبية اليوم الخميس، أنه ورد لقسم العبور محضر محرر بمعرفة قسم مباحث تليفونات القاهرة الجديدة بشأن إذن النيابة العامة لضبط المتحرى عنه "محمد. أ.م.ع 26 سنة "مستأجر شقة – بالعبور لتعاقده مع شركة الاتصالات على الخطين ومتعاقد على أحدهما بسرعة FNG إنترنت"، حيث قام بتزويدهما بتركيب اريـال هوائى وحاويات نقل إشارة بهدف توزيع وإقامة شبكة اتصالات للإنترنت غير قانونية، وذلك بقصد استغلال الاتصالات وخدمة الإنترنت للاستفادة منها فى مقابل مادى.

تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وتم ضبطه وبحوزته "حوالى 50 متر وصلات مثبت بإحداها وصلة خاصة بالإنترنت – جهاز راوتر – جهاز آخر لزيادة سرعة الإنترنت هوائى عبارة عن ماسورة طولها 6 أمتار"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر برقم 10073 جنح قسم العبور لسنة 2015، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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