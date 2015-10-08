القبض على المتهمين بقتل كهربائى للاستيلاء على دراجته البخارية بالبحيرة

تمكن قبل قليل، ضباط مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من كشف غموض المحضر رقم 6913/2015 إدارى مركز شرطة أبو المطامير والخاص بشأن مقتل " سالم محمد سالم حفنى الدشناوى" كهربائى ومقيم قرية محطة 2 / دائرة المركز حال قيامه وشقيقه جابر محمد سالم حفنى "طالب والمقيم بذات العنوان بصيد الأسماك من ترعة ناصر – العشرة آلاف دائرة المركز إثر قيام عدد ( 4 ) أشخاص مجهولين يستقلون سيارة نقل ماركة شيفرولية خضراء اللون بالاستيلاء على الدراجة البخارية الخاصة بهما وأثناء منعهم قام أحدهم بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته محدثاً إصابته بطلق نارى بالصدر بفتحتى دخول وخروج وفروا هاربين.

ونظراً لما اتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت فى تعدى على النفس بقتل شخص والاستيلاء على الدراجة البخارية الأمر آثار الرعب والفزع فى نفوس أهالى القرية فقد وجه مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وفرع الأمن العام.

تم وضع خطة بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "أ س م" عاطل، و"أ م ع" عاطل، و"غ م ح ال" عاطل، و"إ م إ" عاطل، و"ال م إ" عاطل، "إ ع ع م" عاطل وجميعهم مقيمون قرية ك 6 شمال التحرير دائرة المركز.

تم ضبط جميع المتهمين عدا الثالث والخامس وبحوزة الأول بندقية خرطوش متعددة الطلقات تركى الصنع عيار 12 عدد (4) طلقات لذات العيار وبحوزة الرابع بندقية آلية عيار 7.62×39 مطموسة الأرقام وعدد (12) طلقة لذات العيار وسيارة بدون لوحات معدنية ماركة شيفورليه دبابة المستخدمة بالواقعة (جارى فحصها).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص فى سرقات الدراجات البخارية وأنهم قاموا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين بقصد سرقة الدراجة حال تواجدها بجانب الطريق بمكان الواقعة إلا أنهم فوجئوا بتواجد المجنى عليهما وحال قيامهما بمنعهم من الاستيلاء عليها قام المتهم الرابع بإطلاق أعيرة نارية عليهما مما أدى لوفاة المجنى عليه وفروا هاربين.

وبعرض المتهمين على المجنى عليه الثانى تعرف عليهم وجارى تحرير المحضر اللازم .