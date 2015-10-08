أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخارجية السورية: الإرهاب عدو مشترك للقاهرة ودمشق

Google+ Print
الخارجية السورية: الإرهاب عدو مشترك للقاهرة ودمشق الخارجية السورية: الإرهاب عدو مشترك للقاهرة ودمشق
شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد على "ضرورة استعادة حرارة العلاقة السورية المصرية، نظرا لوجود عدو مشترك يهددهما وهو الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس عنه ترحيبه بـ"الموقف المصرى الرافض لانتقاد العمل الروسى لمكافحة الإرهاب فى سوريا".

واعتبر المقداد أن "الإرهابيين لم يتحركوا فى الأردن لأنهم انكسروا فى سوريا، وليس بسبب المواقف الحكيمة لقيادة الأردن"، مضيفا:"لو سقطت سوريا لسقط لبنان والأردن خلال ساعات، ومن يقف مع سوريا الآن يقف مع ذاته ومع شعبه ضد الإرهاب".

وقال إن روسيا "تدخلت لمحاربة الإرهاب بعدما ثبت أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية غير صادق فى ذلك"، وأضاف أن "الضربات الجوية الروسية حققت خلال أيام قليلة إنجازات كبيرة فاقت بأضعاف كثيرة ما قدمه هذا التحالف بعد أكثر من عام على تشكيله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365