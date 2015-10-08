الخارجية السورية: الإرهاب عدو مشترك للقاهرة ودمشق

شدد نائب وزير الخارجية والمغتربين السورى فيصل المقداد على "ضرورة استعادة حرارة العلاقة السورية المصرية، نظرا لوجود عدو مشترك يهددهما وهو الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الخميس عنه ترحيبه بـ"الموقف المصرى الرافض لانتقاد العمل الروسى لمكافحة الإرهاب فى سوريا".

واعتبر المقداد أن "الإرهابيين لم يتحركوا فى الأردن لأنهم انكسروا فى سوريا، وليس بسبب المواقف الحكيمة لقيادة الأردن"، مضيفا:"لو سقطت سوريا لسقط لبنان والأردن خلال ساعات، ومن يقف مع سوريا الآن يقف مع ذاته ومع شعبه ضد الإرهاب".

وقال إن روسيا "تدخلت لمحاربة الإرهاب بعدما ثبت أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية غير صادق فى ذلك"، وأضاف أن "الضربات الجوية الروسية حققت خلال أيام قليلة إنجازات كبيرة فاقت بأضعاف كثيرة ما قدمه هذا التحالف بعد أكثر من عام على تشكيله".