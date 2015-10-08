التعليم: 8 حالات تعاطى "حشيش وترامادول" بين سائقى الحافلات المدرسية

أعلن اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقى حافلات المدارس الخاصة والرسمية، وذلك فى يومها الثالث والتى تضمنت المرور على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى ما توقيع الكشف عليه من قبل اللجنة وصل إلى قرابة الـ" 35 حالة، منها 8 حالات إيجابية.

من جانبه، قال علاء عساف مسئول التنسيق عن الحملات، إن الحملة تضمنت فحص 13 حالة فى مدرستين فى العجوزة بالجيزة منها 7 حالات تعاطى ترامادول وحشيش وفحص 15 أخرى فى القاهرة وكانت نتيجة الفحص جميعها سلبية إضافة إلى 7 حالات فى القليوبية بإدارة الخصوص منها حالة إيجابية، موضحا أن الحملات ما زالت مستمرة وتؤدى عملها بالمرور على المدارس الموجودة فى خطة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والتضامن والصحة.

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