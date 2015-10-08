أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التعليم: 8 حالات تعاطى "حشيش وترامادول" بين سائقى الحافلات المدرسية

Google+ Print
التعليم: 8 حالات تعاطى "حشيش وترامادول" بين سائقى الحافلات المدرسية التعليم: 8 حالات تعاطى "حشيش وترامادول" بين سائقى الحافلات المدرسية
أعلن اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم عن نتائج حملة توقيع كشف الإدمان على سائقى حافلات المدارس الخاصة والرسمية، وذلك فى يومها الثالث والتى تضمنت المرور على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن إجمالى ما توقيع الكشف عليه من قبل اللجنة وصل إلى قرابة الـ" 35 حالة، منها 8 حالات إيجابية.

من جانبه، قال علاء عساف مسئول التنسيق عن الحملات، إن الحملة تضمنت فحص 13 حالة فى مدرستين فى العجوزة بالجيزة منها 7 حالات تعاطى ترامادول وحشيش وفحص 15 أخرى فى القاهرة وكانت نتيجة الفحص جميعها سلبية إضافة إلى 7 حالات فى القليوبية بإدارة الخصوص منها حالة إيجابية، موضحا أن الحملات ما زالت مستمرة وتؤدى عملها بالمرور على المدارس الموجودة فى خطة الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والتضامن والصحة.

تفاصيل قرار درجات الحضور والسلوك.. بدء تطبيقه على طلاب الثانوية الأحد المقبل.. منح الطالب 5 درجات حال حضوره من 85% لـ"90%.. و7 درجات للحضور أكثر من 97 %.. واستثناء طلاب المنازل من تطبيق القرار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365