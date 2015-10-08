مصدر برئاسة الوزراء الفرنسية: العلاقات مع مصر شهدت دفعة قوية فى عهد السيسى

أكد مصدر مسئول برئاسة الوزراء الفرنسية، أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت دفعة قوية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، توجت بالتوقيع على عقود واتفاقات متنوعة، لا سيما فى المجال العسكرى.

وقال المصدر، فى تصريح له اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الفرنسى مانويل فالس سيبحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته للقاهرة يومى السبت والأحد المقبلين، التعاون الأمنى والدفاعى ومكافحة الإرهاب، فضلا عن تطورات الأوضاع فى سوريا واليمن وليبيا، وجهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، فى ضوء تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والقدس.

وأشار المصدر إلى أن مانويل فالس سيلتقى برئيس الوزراء المصرى شريف إسماعيل لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، لا سيما فى محور قناة السويس، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة المتجددة ومترو الأنفاق والأقمار الصناعية، فى ضوء الدينامية الكبيرة التى تشهدها العلاقات الثنائية وسعى الشركات الفرنسية إلى تعزيز استثماراتها فى السوق المصرى.

ولفت المصدر إلى أن زيارة فالس لمصر ستشهد توقيع الجانبين على عدد من العقود، بالإضافة إلى اتفاقيتين لتمويل قرضين بقيمة 70 و80 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للإنماء، فضلا عن لقاء سينظم لنادى الأعمال الفرنسى المصرى للنقاش حول أوجه التعاون المختلفة فى النواحى الاستثمارية و التجارية.

وأكد المصدر أن مانويل فالس أعرب عن حرصه على لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للنقاش معه حول جهود مؤسسة الأزهر العريقة لتعزيز الحوار بين الأديان ونشر قيم الإسلام السمحة المعتدلة و التعريف بصحيح الدين، وكذلك حول إعداد و تكوين الأئمة و وضع المسلمين فى فرنسا.

ويغادر رئيس الوزراء الفرنسى القاهرة الأحد متوجها إلى المملكة الأردنية، لاستكمال جولته فى الشرق الأوسط، حيث سيلتقى الملك عبد الله الثانى ونظيره الأردنى عبد الله النسور، وسيوقع الجانبان على اتفاقات قروض بقيمة 270 مليون يورو.

وسيلتقى بعدد من اللاجئين وبممثلى الوكالات الأممية المعنية باستقبال اللاجئين السوريين بالأردن، وذلك بمقر المفوضية العليا لشئون اللاجئين، فصلا عن زيارة إبراشية تأوى لاجئين عراقيين.

ويستهل رئيس الوزراء الفرنسى الاثنين المقبل زيارته إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى المحطة الثالثة والأخيرة من جولته، حيث سيلتقى الملك سلمان بن عبد العزيز و ولى العهد و وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لبحث أوجه التعاون فى مختلف المجالات و لا سيما التجارية و الاقتصادية.

ويفتتح مانويل فالس بالرياض المنتدى الاقتصادى الفرنسى السعودى بحضور رؤساء أكثر من 200 شركة فرنسية.

وشدد المصدر على أهمية زيارة رئيس الوزراء الفرنسى إلى مصر والمملكة العربية السعودية والأردن باعتبارهم فى قلب أحداث المنطقة ويواجهون بشكل أو بآخر أزمات الشرق الأوسط.

وتعد هذه الجولة الخارجية هى الأطول لرئيس الوزراء الفرنسى حيث ستستغرق أربعة أيام خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر، و الأولى فى منطقة الشرق الأوسط منذ تسلمه مهام منصبه.