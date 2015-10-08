أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثانى لعبور الحجاج الفلسطينيين

Google+ Print
تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثانى لعبور الحجاج الفلسطينيين تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثانى لعبور الحجاج الفلسطينيين
تواصل لليوم الثانى على التوالى تشغيل معبر رفح، لتمكين الحجاج الفلسطينيين من العودة إلى غزة .
>وقال مصدر مسئول فى معبر رفح، إن المعبر فتحت أبوابه ويتم الآن عبور الحجاج، لافتا إلى أنه أمس تم مرور 1509 حجاج و2025 طن أسمنت من الجانب المصرى إلى غزة، وهى من مساعدات إعمار غزة التى تتولى إحدى الشركات نقلها .

أضاف المصدر أنه يتوقع أن يتم اليوم مرور كافة الحجاج المقدر عددهم بنحو 2500 حاج، وأنه فور انتهاء مرورهم سيتم إغلاق المعبر، مشيرا إلى أن الحجاج يتم نقلهم من مطار القاهرة إلى معبر رفح بواسطة حافلات سياحية تحت حراسة أمنية.

وبدورها شددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق الدولى الذى يسلكة الحجاج فى نطاق محافظة شمال سيناء حتى الوصول لبوابة المعبر، وقال مصدر أمنى، إن كل فوج من الحجاج يتم تأمين حافلاتهم بواسطة قوة فور وصولوهم للحدود الإدارية للمحافظة حتى رفح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365