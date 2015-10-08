تواصل تشغيل معبر رفح لليوم الثانى لعبور الحجاج الفلسطينيين

تواصل لليوم الثانى على التوالى تشغيل معبر رفح، لتمكين الحجاج الفلسطينيين من العودة إلى غزة .>وقال مصدر مسئول فى معبر رفح، إن المعبر فتحت أبوابه ويتم الآن عبور الحجاج، لافتا إلى أنه أمس تم مرور 1509 حجاج و2025 طن أسمنت من الجانب المصرى إلى غزة، وهى من مساعدات إعمار غزة التى تتولى إحدى الشركات نقلها .

أضاف المصدر أنه يتوقع أن يتم اليوم مرور كافة الحجاج المقدر عددهم بنحو 2500 حاج، وأنه فور انتهاء مرورهم سيتم إغلاق المعبر، مشيرا إلى أن الحجاج يتم نقلهم من مطار القاهرة إلى معبر رفح بواسطة حافلات سياحية تحت حراسة أمنية.

وبدورها شددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق الدولى الذى يسلكة الحجاج فى نطاق محافظة شمال سيناء حتى الوصول لبوابة المعبر، وقال مصدر أمنى، إن كل فوج من الحجاج يتم تأمين حافلاتهم بواسطة قوة فور وصولوهم للحدود الإدارية للمحافظة حتى رفح.