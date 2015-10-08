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الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس الوزراء السابق بتخصيص أراض لمنافع عامة

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الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس الوزراء السابق بتخصيص أراض لمنافع عامة الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس الوزراء السابق بتخصيص أراض لمنافع عامة
نشرت الجريدة الرسمية قرارات تخصيص أراض للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق تضمنت الموافقة على تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بين شارع بورسعيد وشركات البترول بجوار مستشفى جراحات اليوم الواحد لصالح حى الزاوية الحمراء بالإيجار الاسمى لإقامة سوق للباعة الجائلين.

كما خصص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد بقرية صفط أبو جرج بمركز بنى مزار بالمنيا وتخصيص قطعة أرض بمطاى البلد لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة صديقة للفتيات وتخصيص قطعة أرض بمدينة فار سكور بدمياط لصالح مديرية أمن دمياط لإقامة ميدان لاختبارات القيادة وساحة للفحص وتخصيص قطعة أرض بمدى مطاى بالمنيا لإقامة استراحة للضباط.

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