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"العليا للانتخابات" تطالب "المحليات" بحصر مخالفات الدعاية

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"العليا للانتخابات" تطالب "المحليات" بحصر مخالفات الدعاية "العليا للانتخابات" تطالب "المحليات" بحصر مخالفات الدعاية
قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة طلبت من المحليات حصر بأعداد مخالفات الدعاية الانتخابية التى أزيلت بمختلف المحافظات، مضيفاً أن هناك مئات المخالفات التى أزيلت.

وأكد "مروان" خلال لقائه الصحفيين بمقر الهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم الخميس، أن هناك بعض البلاغات حول مخالفات الدعاية الانتخابية تم ثبوتها، وقام قضاة من لجنة رصد المخالفات بالنزول للأماكن المبلغ بها عن المخالفة للمعاينة على الطبيعة، وتم التأكد من صحتها، وأحيلت للنيابة العامة ومن بينها 3 مخالفات لمرشحين بالنظام الفردى بمحافظة الإسكندرية.

وقال إن هذه المخالفات تتمثل فى عمل لافتات دعائية وتعليقها قبل فترة الدعاية الرسمية، موضحاً أن المواطن يقع عليه العبء الأساسى فى رصد المخالفات وتوثيقها.

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مصر 365