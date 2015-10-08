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اشربها سادة.. إضافة اللبن للقهوة يفقدهما كل الفوائد

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اشربها سادة.. إضافة اللبن للقهوة يفقدهما كل الفوائد اشربها سادة.. إضافة اللبن للقهوة يفقدهما كل الفوائد
اللبن من المشروبات الهامة لبناء العظام، ونموها بشكل طبيعى، كما يحتوى على العديد من العناصر بجانب الكالسيوم، فالماغنيسيوم والحديد والمنجنيز والفسفور، كلها تتوزع فى الحليب بنسب متفاوتة، تجعله أفضل السوائل لبناء الجسم ونمو العظام والمفاصل والغضاريف.

فاللبن غنى بالكالسيوم، وعلى حسب تأكيد الدكتور محمد عيسى استشارى أمراض الباطنة والسكر، فإن اللبن يجب تناوله دافئا أو باردا ولكن دون إضافات، اللهم إلا ملعقة العسل الأبيض النقى التى يفضلها البعض، أو تناوله مضاف إليه بعض الفتات، كحبوب الذرة أو الوفان والتى لا تذوب فيه أو تغير من طبيعته.

أما القهوة فلا يفضل على الإطلاق أن نضيف إليها اللبن، فحسبما يوضح استشارى الباطنة، فهى تختلط باللبن لتفقده عناصره تدريجيا، فتؤثر على طبيعة ونسب الكالسيوم والماغنيسيوم والفسفور والحديد، وتقلل امتصاص الحديد أيضا ما يجعلها سبب فى نقص نسب الحديد بالجسم لمن لديه استعداد لذلك.

ولذا ينصح عيسى بضرورة أن يشرب اللبن وحده، كذا القهوة يفضل تناولها وحدها دون اضافات، فهى وقاية للكبد من مشكلاته، وتفيد القلب أيضا شريطة تناولها بقدر، دون إسراف، حوالى 4 أكواب أسبوعيا.
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مصر 365