المدن الجامعية فى بنها تبدأ تحليل المخدرات لـ 1500 طالب

أكد الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، أن مستشفى جامعة بنها بدأت اليوم ولمدة أسبوع فى استقبال الطلاب المتقدمين للمدن الجامعية بكفر سعد ومشتهر وشبرا الخيمة لعمل التحاليل الخاصة بالمخدرات.

وأكد سوسة أن تحليل المخدرات أصبح شرط أساسى لقبول الطلاب بالمدن الجامعية ويخضع له الجميع بنين وبنات دون أى استثناء لأى طالب تحت أى ظرف من الظروف.

وأكد سوسة أنه تم الاتفاق على أن تتم التحاليل داخل مستشفى الجامعة ببنها، وأنه تم التنسيق مع إدارة المستشفى على توفير مواعيد تتناسب مع مواعيد المحاضرات الخاصة بالطلاب.

وأكد سوسة أن نتائج التحاليل سوف ترسل فى مظاريف مغلقة إلى إدارة المدن الجامعية وسوف يتم استبعاد أى طالب يثبت تعاطيه المخدرات.