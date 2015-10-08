أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

المدن الجامعية فى بنها تبدأ تحليل المخدرات لـ 1500 طالب

Google+ Print
المدن الجامعية فى بنها تبدأ تحليل المخدرات لـ 1500 طالب المدن الجامعية فى بنها تبدأ تحليل المخدرات لـ 1500 طالب
أكد الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية بجامعة بنها، أن مستشفى جامعة بنها بدأت اليوم ولمدة أسبوع فى استقبال الطلاب المتقدمين للمدن الجامعية بكفر سعد ومشتهر وشبرا الخيمة لعمل التحاليل الخاصة بالمخدرات.

وأكد سوسة أن تحليل المخدرات أصبح شرط أساسى لقبول الطلاب بالمدن الجامعية ويخضع له الجميع بنين وبنات دون أى استثناء لأى طالب تحت أى ظرف من الظروف.

وأكد سوسة أنه تم الاتفاق على أن تتم التحاليل داخل مستشفى الجامعة ببنها، وأنه تم التنسيق مع إدارة المستشفى على توفير مواعيد تتناسب مع مواعيد المحاضرات الخاصة بالطلاب.

وأكد سوسة أن نتائج التحاليل سوف ترسل فى مظاريف مغلقة إلى إدارة المدن الجامعية وسوف يتم استبعاد أى طالب يثبت تعاطيه المخدرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365