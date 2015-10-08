مداهمة مصنع للخل مجهول المصدر ومصادرة 660 كيلو بالمنيا

قام ضباط وحدة مباحث تموين المنيا، أمس الأربعاء، بمداهمة مصنع لتعبئة الخل مجهول المصدر والتحفظ على الكميات المضبوطة.

كان اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير المباحث، بتمكن مباحث التموين برئاسة العقيد سراج الكومي، والمقدم طارق عباس، والرائد محمد إسماعيل، من ضبط مصنع خل يديره كل من “محمد -ع” 44 سنة، و”أحمد -ع” 41 سنة، لبيعها خل مجهول المصدر ويقلد العلامات التجارية، وتم ضبط 530 زجاجة خل مجهول المصدر، و660 كيلو خل معد للتعبئة وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر غش تجاري.