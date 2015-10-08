أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل "زراعة كفر الشيخ": توريد 4610 قناطير قطن وجنى 15231 فدانا

Google+ Print
وكيل "زراعة كفر الشيخ": توريد 4610 قناطير قطن وجنى 15231 فدانا وكيل "زراعة كفر الشيخ": توريد 4610 قناطير قطن وجنى 15231 فدانا
أكد محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن ما تم تدوريده من قطن إكسار 4610 قناطير وما تم فرزه 524 قنطارا وما تم جنيه 15231 فدانا.

وأضاف عبد الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات الزراعية تستقبل القطن جيزة إكسار، ويتم تسديد مبلغ 1200 جنيه للمزارع مقابل كل قنطار يتم توريده، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بمديرية الزراعة تتابع عمليات توريد القطن وتتلقى الشكاوى من الفلاحين لحلها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365