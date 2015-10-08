وكيل "زراعة كفر الشيخ": توريد 4610 قناطير قطن وجنى 15231 فدانا

أكد محمد عبد الله وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن ما تم تدوريده من قطن إكسار 4610 قناطير وما تم فرزه 524 قنطارا وما تم جنيه 15231 فدانا.

وأضاف عبد الله فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الجمعيات الزراعية تستقبل القطن جيزة إكسار، ويتم تسديد مبلغ 1200 جنيه للمزارع مقابل كل قنطار يتم توريده، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بمديرية الزراعة تتابع عمليات توريد القطن وتتلقى الشكاوى من الفلاحين لحلها.

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