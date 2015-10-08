النيابة تأمر بالاستعلام من "هيئة الطرق" عن سبب انهيار جزء من كوبرى ببنها

أمرت نيابة قسم أول بنها بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية بالاستعلام من الهيئة العامة للطرق والكبارى بالقليوبية عن سبب انهيار جزء من كوبرى مقام حديثا بمدينة بنها مما تسبب فى حدوث تلفيات لسيارة صاحب شركة مقاولات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شرطة بنها يفيد تلقيه بلاغا من "جمال يوسف عبد السلام" 51 سنة صاحب مكتب مقاولات بأنه أثناء قيادته سيارته رقم 8361 ق ن ص بناحية الحرس الوطنى دائرة القسم فوجئ بسقوط بعض الأحجار من السور الخاص بالكوبرى المنشأ حديثاً على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات شديدة بها واتهم المسئولين عن التنفيذ بالإهمال وبالمعاينة تبين انهيار جزء مساحته حوالى من 2 إلى 3 أمتار بارتفاع حوالى متر من سور منزل الكوبرى المتجه لطريق بلتان بجوار مدرسة الحرس الوطنى الابتدائية.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 7601 جنح قسم أول بنها لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.