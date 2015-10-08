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شرطة المرافق بالمنيا تزيل 138 مخالفة مرافق وإعدام 23 كلبا ضالا

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شرطة المرافق بالمنيا تزيل 138 مخالفة مرافق وإعدام 23 كلبا ضالا شرطة المرافق بالمنيا تزيل 138 مخالفة مرافق وإعدام 23 كلبا ضالا
ذكر بيان صادر عن مديرية أمن المنيا اليوم، أن شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 138مخالفة مرافق بالمنيا وإعدام 23 كلبا ضالا.

وقال البيان إن شرطة المرافق نظمت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وإعدام الكلاب الضالة، وأسفرت نتائج تلك الحملة عن تنفيذ 15غرامة فورية وتحرير6 محاضر إشغال طريق، وتنفيذ 115إزالة إدارية فورية وتحرير محضر بيئة وقضية لمحل بدون ترخيص كما قامت الحمة بإعدام 23 كلبا ضالا.
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