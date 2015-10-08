تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة انهيار جزء من سور كوبرى بنها

أكد مصطفى عباس رئيس مدينة بنها أنه تم تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها لمعاينة الجزء المنهار من سور كوبرى بنها الذى يتم إنشاؤه حاليا.

وأوضح عباس فى تصريح خاص أن الكوبرى مازال تحت الإنشاء ولم يتم تسليمه حتى الآن وأن الأجزاء التى سقطت ربما تكون مواد بناء وأن لجنة الإدارة الهندسية سوف تستوضح الحقائق على أرض الوقع.

وكان المواطن جمال يوسف عبد السلام صاحب مكتب للمقاولات قد تقدم ببلاغ بأنه حال قيادته سيارته رقم 8361 ق ن ص بناحية الحرس الوطنى – دائرة القسم فوجئ بسقوط بعض الأحجار من السور الخاص بالكوبرى المنشأ حديثا على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات شديدة بها واتهم المسئولين عن التنفيذ بالإهمال.

وتبين انهيار جزء مساحته حوالى من 2 إلى 3 أمتار بارتفاع حوالى متر من سور منزل الكوبرى المتجه لطريق بلتان بجوار مدرسة الحرس الوطنى الابتدائية – دائرة القسم وسقوط بعض الأحجار على سيارته.