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قارئ يشارك بصور جديدة لاصطحاب دراجة بخارية داخل أتوبيس نقل عام

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء، صورا التقطها بهاتفه المحمول تثبت واقعة اصطحاب أحد المواطنين لدراجة بخارية يمتلكها داخل أحد أتوبيسات النقل العام أثناء سيره ويحمل رقم "ه ف ه _ 345"، موضحا أنه كان مستقلا أتوبيس خط "أحمد حلمى _ التبين"، ويحمل رقم "د أ ر _ 473"، مؤكدا أنه كان متواجدا لحظة انتشال الدراجة إلى داخل الأتوبيس بصحبة المحصل الخاص بالأتوبيس.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>"النقل العام" توقف سائقا ومحصلا عن العمل لسماحهما لراكب بنقل دراجته النارية

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مصر 365