أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 13 شخصا فى قصف استهدف حفل زفاف باليمن "تحديث"

Google+ Print
مقتل 13 شخصا فى قصف استهدف حفل زفاف باليمن "تحديث" مقتل 13 شخصا فى قصف استهدف حفل زفاف باليمن "تحديث"
قتل ما لا يقل عن 13 شخصا كانوا يشاركون فى حفل زفاف وجرح 38 آخرون فى قصف على مدينة سنبان التى حوالى مئة كلم إلى جنوب صنعاء، حسب ما أعلن مصدر طبى يمني.

وقال شهود أن الهجوم الذى استهدف منزلا كان يجرى فيه حفل زفاف، وأوضح المصدر الطبى أن "مستشفى ذمار تلقى 13 جثة و38 جريحا بعد قصف منزل حيث كان عشرات الأشخاص يشاركون فى حفل زفاف".

وكان حزب الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين أكد الأربعاء أنه يوافق على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء النزاع الذى تشهده البلاد منذ مارس الماضي.

وقال ناطق باسم الحزب فى اعلان نشر على موقعه الإلكترونى الرسمى أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى عارف الزوكا وجه رسالة فى هذا الاتجاه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وفى نيويورك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين كانوا اعلنوا ايضا أنهم على استعداد للمشاركة فى محادثات على اساس قرار الأمم المتحدة، مضيفا "أنها خطوة مهمة".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365