مقتل 13 شخصا فى قصف استهدف حفل زفاف باليمن "تحديث"

قتل ما لا يقل عن 13 شخصا كانوا يشاركون فى حفل زفاف وجرح 38 آخرون فى قصف على مدينة سنبان التى حوالى مئة كلم إلى جنوب صنعاء، حسب ما أعلن مصدر طبى يمني.

وقال شهود أن الهجوم الذى استهدف منزلا كان يجرى فيه حفل زفاف، وأوضح المصدر الطبى أن "مستشفى ذمار تلقى 13 جثة و38 جريحا بعد قصف منزل حيث كان عشرات الأشخاص يشاركون فى حفل زفاف".

وكان حزب الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين أكد الأربعاء أنه يوافق على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إنهاء النزاع الذى تشهده البلاد منذ مارس الماضي.

وقال ناطق باسم الحزب فى اعلان نشر على موقعه الإلكترونى الرسمى أن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى عارف الزوكا وجه رسالة فى هذا الاتجاه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون.

وفى نيويورك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الحوثيين كانوا اعلنوا ايضا أنهم على استعداد للمشاركة فى محادثات على اساس قرار الأمم المتحدة، مضيفا "أنها خطوة مهمة".

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