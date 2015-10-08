رواد مواقع التواصل يسخرون من أخطاء لافتات دعائية لمرشحة منتقبة بالجيزة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صوراً لأخطاء بلافتات الدعاية الانتخابية للمرشحة المنتقبة ماجدة شلبى عن دائرة الجيزة، حيث تم تعديل الرمز على اللافتة بالعصفور بدلاً من الحمامة، ورقم 7 بدلاً من 23، بينما المعلومة الصحيحة التى لم يتم تعديلها الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

جدير بالذكر أن المرشحة ماجدة شلبى، قالت فى تصريحات إعلامية: "النقاب علاقة بينى وبين ربنا، ومش كل سيدة منتقبة إخوانية، وأنها تسعى لتغيير نظرة المجتمع عن السيدة المنتقبة".



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