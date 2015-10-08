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رواد مواقع التواصل يسخرون من أخطاء لافتات دعائية لمرشحة منتقبة بالجيزة

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صوراً لأخطاء بلافتات الدعاية الانتخابية للمرشحة المنتقبة ماجدة شلبى عن دائرة الجيزة، حيث تم تعديل الرمز على اللافتة بالعصفور بدلاً من الحمامة، ورقم 7 بدلاً من 23، بينما المعلومة الصحيحة التى لم يتم تعديلها الحساب الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

جدير بالذكر أن المرشحة ماجدة شلبى، قالت فى تصريحات إعلامية: "النقاب علاقة بينى وبين ربنا، ومش كل سيدة منتقبة إخوانية، وأنها تسعى لتغيير نظرة المجتمع عن السيدة المنتقبة".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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