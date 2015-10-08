مرضى السكر والكبد الدهنى أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب والمخ

السمنة والسكر والضغط من أهم الأمراض وأكثرها انتشارا وارتباطا فى الإصابة بهم معا، وهو ما يجعل البعض يطلق عليهم لقب المثلث القاتل.

وعلى الرغم من أن ذلك المثلث هو الأكثر شهرة، إلا أن هناك عددا آخر من الأمراض يرتبط ظهورها معا وأهمها تبعا لرأى استشارى أمراض السكر والغدد الصماء الدكتور هانى نعيم هو ما تم إثباته فى دراسة أجريت مؤخرا، وأكدت فى نتائجها على العلاقة بين الكبد الدهنى و السكر و القلب و الشرايين و ضغط الدم و أمراض الكلى.

فعند مراجعة نسب الإصابة بجلطات شرايين القلب و المخ فى مرضى السكر، وُجد أن معدلات الإصابة أكثر بنسبة ملحوظة فى مرضى السكر، الذين يعانون من الكبد الدهنى عمن لا يعانون منه.

وكشفت الأبحاث أن استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة مثل الرنين المغناطيسى الوظيفى أنه فى مرضى الكبد الدهنى تتراكم الدهون فى أنسجة عضلة القلب، فتبدأ بإحداث خلل وظيفى فى انبساط عضلة القلب، ووُجد أيضا أن نسبة الإصابة باضطرابات ضربات القلب والرعشة الأذينية أعلى بكثير فى مرضى الكبد الدهنى، حتى مع ضبط السكر والضغط، مما يشير إلى أن الكبد الدهنى، فى حد ذاته هو سبب منفصل لهذه المضاعفات بالقلب والشرايين.

أما بالنسبة للكلى فحتى الآن لا يوجد سوى أربعة أبحاث عن العلاقة بين الكبد الدهنى والكلى، وقد أجمعت نتائجها على أنه توجد علاقة بينهم، وأنه مع تراكم الدهون فى خلايا الكبد يحدث تراكم مماثل فى الكلى، ولكنه لم يتم دراسة كيفية حدوث الضرر فى الكلى حتى الآن، وجارى عمل المزيد من الأبحاث التى سنرى نتائجها فى السنوات القادمة.