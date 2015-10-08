أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مرضى السكر والكبد الدهنى أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب والمخ

Google+ Print
مرضى السكر والكبد الدهنى أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب والمخ مرضى السكر والكبد الدهنى أكثر عرضة للإصابة بجلطات القلب والمخ
السمنة والسكر والضغط من أهم الأمراض وأكثرها انتشارا وارتباطا فى الإصابة بهم معا، وهو ما يجعل البعض يطلق عليهم لقب المثلث القاتل.

وعلى الرغم من أن ذلك المثلث هو الأكثر شهرة، إلا أن هناك عددا آخر من الأمراض يرتبط ظهورها معا وأهمها تبعا لرأى استشارى أمراض السكر والغدد الصماء الدكتور هانى نعيم هو ما تم إثباته فى دراسة أجريت مؤخرا، وأكدت فى نتائجها على العلاقة بين الكبد الدهنى و السكر و القلب و الشرايين و ضغط الدم و أمراض الكلى.

فعند مراجعة نسب الإصابة بجلطات شرايين القلب و المخ فى مرضى السكر، وُجد أن معدلات الإصابة أكثر بنسبة ملحوظة فى مرضى السكر، الذين يعانون من الكبد الدهنى عمن لا يعانون منه.

وكشفت الأبحاث أن استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة مثل الرنين المغناطيسى الوظيفى أنه فى مرضى الكبد الدهنى تتراكم فى أنسجة عضلة القلب، فتبدأ بإحداث خلل وظيفى فى انبساط عضلة القلب، ووُجد أيضا أن نسبة الإصابة باضطرابات ضربات القلب والرعشة الأذينية أعلى بكثير فى مرضى الكبد الدهنى، حتى مع ضبط السكر والضغط، مما يشير إلى أن الكبد الدهنى، فى حد ذاته هو سبب منفصل لهذه المضاعفات بالقلب والشرايين.

أما بالنسبة للكلى فحتى الآن لا يوجد سوى أربعة أبحاث عن العلاقة بين الكبد الدهنى والكلى، وقد أجمعت نتائجها على أنه توجد علاقة بينهم، وأنه مع تراكم الدهون فى خلايا الكبد يحدث تراكم مماثل فى الكلى، ولكنه لم يتم دراسة كيفية حدوث الضرر فى الكلى حتى الآن، وجارى عمل المزيد من الأبحاث التى سنرى نتائجها فى السنوات القادمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم