لحماية طفلك من التقلبات الجوية احرص على تطعيمه ضد الإنفلونزا

بعض الأمهات يجهلن أهمية حصول طفلها على بعض التطعيمات اللازمة والضرورية لوقاية طفلها من الإصابة من الأمراض التى يتعرض لها الأطفال، خاصة مع تغيرات الفصول والتقلبات الجوية، فهناك بعض التطعيمات والأمصال التى يجب أن يحصل عليها الطفل خلال هذه الفترات.

حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء، استشارى الأطفال بقصر العينى، يجب على الأمهات الحرص على إعطاء طفلها التطعيم ضد الإنفلونزا أو إعطائه بعض الأدوية التى تزيد من مناعته والتى يتم أخذها لمدة 10 أيام كل ثلاثة شهور.

وتستكمل د.نهى قائلة "يجب على الأمهات مراعاة الاهتمام بتناول الطفل الأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه واللبن والبيض والعسل الأبيض معلوم المصدر وخاصة الأغذية الغنية بفيتامين c لتقوية مناعة الأطفال وحمايته من الإصابة من الإنفلونزا.

وأضافت د. نهى أنه يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة حدوث سعال لطفلها إعطاؤه بعض السوائل الدافئة وإذا كان السعال يصاحبه مخاط يجب عرضه على الطبيب لوصف العلاج المناسب لحالته وكذلك أدوية طاردة للمخاط وتوقف السعال.

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