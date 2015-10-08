داعش يعدم 3 مسيحيين فى الحسكة شمال سوريا

أدانت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان السورية اليوم الخميس قتل تنظيم داعش لثلاثة سوريين من المسيحيين فى الحسكة شمال سوريا بعد أشهر من اختطافهم .

وقالت الشبكة فى بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه اليوم: "تنظيم داعش" نشر شريطا مصورا يظهر فيه إعدام ثلاثة من المخطوفين الآشـوريين لديه والبالغ عددهم 187 مدنيا معظمهم نساء وأطفال".

وأضافت الشبكة الآشورية الحقوقية أنه يظهر فى الشريط مسلحون تابعون للتنظيم يطلقون النار على رؤوسهم الأشخاص الثلاثة من الخلف.

وأوضحت أن "عملية الإعدام تمت صبيحة عيد الأضحى الماضى"، وأن داعش نشر الفيديو متأخرا لأسباب مجهولة".