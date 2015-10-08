30 شهيداً لبعثة الحج السودانية فى "حادث منى" و2 فى عداد المفقودين

عاد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الأربعاء، وزير الإرشاد والأوقاف السودانى الفاتح تاج السر، بعد إشرافه على موسم الحج للبعثة السودانية.

وأكد وزير الإرشاد السودانى فى تصريحات صحفية عقب وصوله، أن البعثة السودانية للحج شكلت غرفة عمليات وطوارئ فور سماعها بنبأ حادثة التدافع بمشعر منى، لمتابعة أحوال الحجيج السودانى عن كثب وإسعافهم، مبينا أن البعثة احتسبت ثلاثين شهيدا بينما لا يزال اثنين من الحجاج السودانيين فى عداد المفقودين.

ووجه تاج السر، الشكر للسلطات السعودية والمؤسسات الرسمية والأهلية بالمملكة على الجهود الكبيرة التى بذلوها فى إنجاح موسم الحج وتقديم العون والمساعدة لبعثات الحج المختلفة.

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