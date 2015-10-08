أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لجنة حقوقية ليبية ترحب بقبول طرابلس توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

Google+ Print
لجنة حقوقية ليبية ترحب بقبول طرابلس توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان لجنة حقوقية ليبية ترحب بقبول طرابلس توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، بموافقة ليبيا على أغلبية توصيات الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال دورته الثلاثين بجنيف، التى أُعدت وفقاً لتقريرها الدورى الشامل لحقوق الإنسان الخاص بليبيا.

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان لها الليلة، السلطات الليبية بالعمل على تطبيق التوصيات بشكل حقيقى و فعال، مؤكدة على أنه يجب اعتماد إصلاحات قانونية تضمن اتساق القوانيين الوطنية مع التزامات السلطات الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بليبيا، وتحقيق المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب.

وطالبت اللجنة الدولة الليبية بإتباع عدد من الخطوات لضمان فعالية تطبيق توصيات المجلس الدولى، وذلك بإعداد خطة للتطبيق ونشر خطة لتطبيق جميع التوصيات التى قبلت بها، مضيفة أنه من المهم إعداد تقارير دورية تظهر التقدم فى عمليات التنفيذ، وكذلك التشاور مع المجتمع المدنى والتعاون معه، أثناء إعداد خطة تنفيذ التوصيات وتطبيقها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365