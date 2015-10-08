لجنة حقوقية ليبية ترحب بقبول طرابلس توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية، بموافقة ليبيا على أغلبية توصيات الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال دورته الثلاثين بجنيف، التى أُعدت وفقاً لتقريرها الدورى الشامل لحقوق الإنسان الخاص بليبيا.

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى بيان لها الليلة، السلطات الليبية بالعمل على تطبيق التوصيات بشكل حقيقى و فعال، مؤكدة على أنه يجب اعتماد إصلاحات قانونية تضمن اتساق القوانيين الوطنية مع التزامات السلطات الدولية فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بليبيا، وتحقيق المساءلة ووضع حدّ للإفلات من العقاب.

وطالبت اللجنة الدولة الليبية بإتباع عدد من الخطوات لضمان فعالية تطبيق توصيات المجلس الدولى، وذلك بإعداد خطة للتطبيق ونشر خطة لتطبيق جميع التوصيات التى قبلت بها، مضيفة أنه من المهم إعداد تقارير دورية تظهر التقدم فى عمليات التنفيذ، وكذلك التشاور مع المجتمع المدنى والتعاون معه، أثناء إعداد خطة تنفيذ التوصيات وتطبيقها.