أخبار عاجلة

مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا -
أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز -
تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة -
وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر -
أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة -
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل -
مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام -
محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك -
حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا -
الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البيت الأبيض: أمريكا تطالب الفلسطينيين والإسرائيليين باستعادة الهدوء

Google+ Print
البيت الأبيض: أمريكا تطالب الفلسطينيين والإسرائيليين باستعادة الهدوء البيت الأبيض: أمريكا تطالب الفلسطينيين والإسرائيليين باستعادة الهدوء
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من تصاعد العنف فى القدس والضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم الخميس، عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين قوله "إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق وتدين بأشد العبارات الممكنة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وحث ايرنست الأطراف كافة على اتخاذ خطوات إيجابية لاستعادة الهدوء والامتناع عن الأفعال والأحاديث التى قد تؤجج التوتر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365