البيت الأبيض: أمريكا تطالب الفلسطينيين والإسرائيليين باستعادة الهدوء

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من تصاعد العنف فى القدس والضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

ونقل راديو "سوا" الأمريكى اليوم الخميس، عن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست للصحفيين قوله "إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق وتدين بأشد العبارات الممكنة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وحث ايرنست الأطراف كافة على اتخاذ خطوات إيجابية لاستعادة الهدوء والامتناع عن الأفعال والأحاديث التى قد تؤجج التوتر.

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