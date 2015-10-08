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المعارضة السورية تعلن تدمير 15 دبابة للنظام فى معارك بريف حماة

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المعارضة السورية تعلن تدمير 15 دبابة للنظام فى معارك بريف حماة المعارضة السورية تعلن تدمير 15 دبابة للنظام فى معارك بريف حماة
تمكنت فصائل من المعارضة السورية المسلحة من تدمير أكثر من 15 دبابة وآلية للقوات السورية الحكومية فى ريف حماة، وذلك عقب إعلان الجيش السورى إطلاق عملية برية واسعة فى وسط البلاد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية اليوم الخميس، عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله إن المسلحين المعارضين تصدوا للهجمات على عدة محاور فى "أرياف حماة الشمالية والغربية والشرقية"، ونجحوا فى استهداف القوات الحكومية بـ"صواريخ التاو الأمريكية الصنع".

وكشف المرصد أن صواريخ التاو، أمريكية الصنع دمرت وأعطبت "15 عربة مدرعة وآلية ودبابة لقوات النظام"، ونشر نشطاء لقطات على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهر مسلحى المعارضة وهم يستهدفون رتلا عسكريا للجيش فى حماة.
>يشار إلى أن العملية العسكرية التى أعلن عن إطلاقها الجيش السورى أمس الأربعاء تركزت فى محافظة حماة المحاذية لإدلب، وذلك بعد أن كانت المعارضة تحاول التقدم من إدلب باتجاه حماة للسيطرة على مناطق تخولها استهداف معاقل أنصار الأسد فى محافظة اللاذقية.
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مصر 365

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