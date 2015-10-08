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قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية

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قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية قوات إسرائيلية تعتقل 15 فلسطينيا فى الضفة الغربية
أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 15 فلسطينيا فى أنحاء الضفة الغربية، ولم تذكر الإذاعة الإسرائيلية ، التى أوردت الخبر ، أية تفاصيل عن أسباب الاعتقالات ، كما لم توضح الانتماءات التنظيمية لأى من المعتقلين.

وأضافت أنه تم إحالة المعتقلين إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم، وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية فى أنحاء الضفة الغربية بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".

وكانت قوات إسرائيلية اعتقلت يوم أمس 40 فلسطينيا فى أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
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