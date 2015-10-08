اليوم.. أولى جلسات محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، ومحمد محمد النجدى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، نظر أولى جلسات محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى.

وأحالت نيابة شمال الجيزة تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، 30 متهما من أعضاء "خلية أوسيم"، إحدى لجان "العمليات النوعية"، التابعة لجماعة الإخوان، المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية فى نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة، منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 إلى محكمة الجنايات.

ونسبت النيابة إليهم تهم تنفيذ 6 تفجيرات أمام قسمى شرطة الوراق وأوسيم، وفروع لشركتين فى مجال الاتصالات، بمنطقة المهندسين، ومحل فطائر بمنطقة إمبابة، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 14 آخرين، فى مارس الماضى، كما اتهمتهم بتفجير خط الغاز، ووضع قنابل هيكلية أمام شركة الكهرباء، ومجلس المدينة، فى منطقة أوسيم، والشروع فى قتل سائق "ميكروباص"، بالاعتداء عليه لسماعه أغنية "تسلم الأيادى"، بالإضافة إلى الشروع فى قتل أمين شرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين فى وقت سابق، وكشفت مصادر أمنية عن أن المتهمين كونوا خلية إرهابية لاستهداف منازل القضاة.