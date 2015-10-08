مصرع شخصين وإصابة آخر بالطريق الدولى بالبحيرة

شهد الطريق الدولى أمام كوبرى رشيد دائرة مركز مطوبس بكفر الشيخ على بعد عدة أمتار من الكمين الأمنى حادث تصادم سيارة ملاكى. قيادة أحمد محمد حسن الروضى 34 سنة تاجر مواد غذائية بسيارة نصف نقل اصطدمت بها من الخلف مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدام الملاكى بالحاجز الخرسانى بوسط الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقيه كل من "أحمد إسماعيل عبد الغنى السحراوى"، بورسعيد محاسب، محمود محمد المتولى حسن طه" تم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام.

تم تحويل الأول لمستشفى سموحة بالإسكندرية وتوفى أثناء نقلة للمستشفى متأثرا بجراحه، فيما توفى أيضا قائد السيارة متأثرا بجراحه داخل مستشفى رشيد العام، كما عاد أهالى المتوفى الثانى بالجثة لمستشفى رشيد العام مرة أخرى لإصدار تصريح بالدفن الساعة 11 مساء أمس وبعد مرور 7 ساعات لم يتمكنوا من العثور على مفتش الصحة الذى ترك المستشفى أثناء عمله.

ومن جانبه طالب أحمد السمرى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين برشيد بسرعة إجراء تحقيق عاجل فى هذه الواقعة التى تعكس مدى الإهمال بقطاع الصحة بالبحيرة، مضيفا أنه أجرى اتصالا بالنجدة وغرفة عمليات المحافظة وإلى الآن لم يتمكنوا حتى من الحصول على رقم تليفون أحد مفتشى الصحة بمستشفى رشيد العام ليتمكن أهالى الضحايا الذين يفترشون فناء المستشفى فى انتظار استلام جثث ذويهم.