ضبط سائق وعاطل انتحلا صفة ضباط الشرطة وسرقا مرتبات عاملين فى وكالة أنباء

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة سرقة مبلغ ضخم من موظف فى إحدى وكالات الأنباء الكائنة فى وسط البلد، والذى كان مقرر صرفه رواتب للموظفين بجهة عمله، حيث تبين أن عاطلا وسائقا وراء سرقته عقب انتحالهما صفة رجال شرطة، وتم ضبطهما واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، وتم ضبط المبلغ المسروق، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين بلاغا من المواطن "رضا. ف. ع" موظف بإحدى وكالات الأنباء الكائنة بدائرة القسم (مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم)، مضيفاً أنه عقب صرفه مبلغ قدره (160,746 ألف جنيه و2191 دولارا أمريكيا) مرتبات موظفى الوكالة من أحد البنوك بدائرة القسم، وأثناء سيره مترجلاً بشارع محمد فريد استوقفته سيارة سوداء اللون يستقلها شخصان، وترجل منها أحدهما وادعى أنه ضابط شرطة، واصطحبه داخل السيارة وقاما بتفتيشه، واستوليا منه على حقيبة جلدية بداخلها المبلغ وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار بالسيارة، وأثناء ذلك تشبث ببابها وسقط على الأرض وحدث إصابته.

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بسرعة تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عبدالله. ع. إ – وشهرته السفير – لا يعمل – ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة – سبق اتهامه فى 17 قضية آخرها قضية تبديد) وقيامه باستخدام سيارته الملاكى رقم ( أ ب ج 9248 مصر ) فى ارتكاب الواقعة.

وباستهدافه تبين عدم تواجده وأمكن ضبط السيارة وبداخلها شقيقه "عبدالرحمن" وعثر على ( مبلغ قدره " 500 ألف جنيه"، جواز سفر، 2 دفتر توفير بريد باسم المتهم الهارب، 19 إيصال إيداع بنكى، 2 كارت حساب لأحد البنوك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرض المتهم على النيابة قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الهارب.

ومن خلال تكثيف الجهود وملاحقة المتهم بالأماكن المحتمل اختبائه بها أو تردده عليها، أسفرت الجهود عن ضبطه فى أحد الأكمنة التى أعدت له، وذلك حال استقلاله السيارة رقم ( هـ س ل 128 مصر) بشارع محمد فريد بدائرة القسم وبحوزته ( طبنجة عيار 9مم وبخزينتها 3 طلقات من ذات العيار والمبلغ بسرقتها بقسم شرطة النزهة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "أشرف. ط. إ" 20 سنة – سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث القاهرة الجديدة وبإرشاده أمكن ضبطه، وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه فى ارتكاب جرائم السرقة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.

واعترف الأول بأن السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع السرقة، وشرائه الطبنجة من أحد الأشخاص ( تم تحديده وجارى العمل على ضبطه ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.