مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم بسوهاج

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة بخارية أثناء دخول السيارة محطة وقود قرية أقصاص دائرة مركز المراغة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيبان أحمد مصطفى المشنب وأمير الحويج معاونى المباحث بوصول إ أ إ ق 24 عاما عامل مصاباً " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف من الأنف والأذن والعينين وغيبوبة تامة" وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى وتوفـى عقب وصوله وب ج ص 27 عاما عامل مصاباً " بجروح متهتكة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر" - وتم تحويله لمستشفى سوهاج العام.

وسؤال ا م ح ع 57 عاما عامل قرر بأنه أثناء قيادته السيارة رقم 12731 أجرة سوهاج ودخوله محطة وقود أقصاص اصطدمت بـه الدراجة البخارية رقم 17489 سوهاج من الجانب الأيمن والتى كان يستقلها المتوفى والمصاب تم التحفظ على المركبتين بديوان المركز وجارى استدعاء أحد أهلية المتوفـى والمصاب لسؤاله وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14723 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.