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تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 18 قطعة حشيش بسوهاج

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تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 18 قطعة حشيش بسوهاج تجديد حبس عاطل 15 يوما لحيازته 18 قطعة حشيش بسوهاج
قررت محكمة جنح بندر سوهاج وسكرتارية مينا وليم، تجديد حبس المتهم أحمد – ع – م عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 18 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها الى 15 يوما.

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مصر 365