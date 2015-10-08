جنح مستأنف سوهاج تجدد حبس متهمين 30 يوما لحيازتهما 43 ألف جنيه مزورة

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج، تجديد حبس المتهمين "خالد.ع.م" و"كمال.ع" 30 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بترويج العملات المزورة بدائرة المركز.

كان مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من رئيس مباحث مركز سوهاج مفاده قيام المتهمين بالاتجار فى العملات الورقية المزورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استئذان النيابة العامة، وتم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهما 43 ألف جنيه عملات ورقية مزورة بدائرة المركز.

وباستجوابهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام تم تجديدها إلى 30 يوما .