ضبط عجوز بتهمة التعدى جنسياً على طفل داخل دورة مياه بالخانكة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على عجوز تعدى جنسيا على طفل (10 سنوات) بداخل إحدى دورات المياه بقرية القلج بالخانكة.

البداية عندما تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد تلقى مركز الخانكة بلاغا من المدعو إبراهيم م ص 36 عامل ومقيم القلج – دائرة المركز بقيام المدعو أحمدى م ع 61 سنة بالمعاش ومقيم ذات الناحية باستدراج نجله محمد إ م 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائى داخل إحدى دورات المياه بالقرية وتعدى عليه جنسياً.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21404 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م وجارى العرض على النيابة.