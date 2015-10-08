ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة بدمنهور

تمكن قبل قليل رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم ق ب س 4689 ماركة لادا حمراء اللون ملك زعيم العصابة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور، برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من "ك ع ع ع" سائق، "ك أ ع م" عاطل، "م ز ع م" عاطل، و"م ج م أ" عاطل بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول تخصص فى ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، مستخدمين فى ذلك السيارة رقم ق ب س 4689 ماركة لادا حمراء اللون (ملك المتهم الأول).

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور.

وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث وضُبط بحوزة الأول السيارة خاصته والمستخدمة في وقائع السرقة (جارى فحصها) وكذا سلاح نارى فرد خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وهاتف محمول وبحوزة الثانى والثالث 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى 3150 جنيها "من متحصلات وقائع سرقة".

وأمام النقباء محمد سعيد جودة معاون أول المباحث وأحمد سلامة ومحمد عطا الله معاونى المباحث، اعترف المتهمون بارتكابهم 10 وقائع خطف حقائب وهواتف محمولة، تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين وبعرضها على المجنى عليهن تعرفن عليها وتحرر المحضر رقم 5 أحوال قسم شرطة دمنهور.

كما قاد مدير أمن البحيرة حملة أمنية مكبرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ومواد مخدرة، و370 قرصا مخدرا، كما تم ضبط 87 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1348 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة .

فيما تم ضبط صاحب محطة وقود سيارات بمدينة بدر، لقيامه بالتصرف فى 2000 لتر سولار حصة المحطة ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 6568/2015 جنح مركز بدر .

شارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء هانى خير، مدير المرور، والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.