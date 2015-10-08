الأرصاد : طقس اليوم معتدل شمالًا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 31

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس خريفى معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط على السواحل الشمالية وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار هناك، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

> الإسكندرية 23 29

> مطروح 21 29

> بورسعيد 24 29

> دمياط 23 28

> بلطيم 23 28

> الإسماعيلية 22 31

> السويس 22 31

> العريش 22 30

> نخل 20 30

> طابا 21 31

> الطور 25 30

> مرسى علم 24 34

> الغردقة 25 34

> شرم الشيخ 27 34

> رفح 21 29

> كاترين 17 30

> سيوة 20 32

> المنيا 19 32

> الفيوم 18 31

> رأس سدر 22 30

> أبوسمبل 25 35

> وسط الدلتا 21 29

> أسيوط 20 32

> سوهاج 22 33

> الأقصر 23 34

> أسوان 25 36

> شلاتين 25 33

> حلايب 27 31

> الوادى الجديد 23 35

> قنا 25 34

> نويبع 26 30

> السلوم 20 29.